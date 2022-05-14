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محمود مسلم

بريد الوطن .. أسطورة الزمان

كتب:

الوطن
08:55 م | السبت 14 مايو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أحلف بحبّات العرقْ

سايلة تغنّى على الجبينْ

أحلف بإنك دنيتى

واحلف بأيام الحنين

واحلف بإنك زرْعتى

قمحتى.. ضلتى..

واحلف بفاس الفلاحين

العرقانين.. الشقيانين

واحلف بصدقة دمعتى

لمّا بازورك يا حُسين

أحلف بصوت الأدان

وصمود ولادك فى الميدان

إنك يا مصرى فى عبورك

كنت أسطورة الزمان

إنك يا مصرى فى عبورك

كنت أسطورة الزمان

                                                                   إبراهيم خليل إبراهيم 

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