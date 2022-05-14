بريد الوطن .. أسطورة الزمان

أحلف بحبّات العرقْ

سايلة تغنّى على الجبينْ

أحلف بإنك دنيتى

واحلف بأيام الحنين

واحلف بإنك زرْعتى

قمحتى.. ضلتى..

واحلف بفاس الفلاحين

العرقانين.. الشقيانين

واحلف بصدقة دمعتى

لمّا بازورك يا حُسين

أحلف بصوت الأدان

وصمود ولادك فى الميدان

إنك يا مصرى فى عبورك

كنت أسطورة الزمان

إنك يا مصرى فى عبورك

كنت أسطورة الزمان

إبراهيم خليل إبراهيم

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