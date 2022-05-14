حظك اليوم برج الدلو السبت 14-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم السبت 14 مايو على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الدلو، الذي يمتلك العديد من الصفات التي يحبها الكثيرون فيه، فهو شخصية ودودة محببة لا تتوقف عن العطاء، ودائما ما تجد مولود هذا البرج شخصية مألوفة مقربة للكثيرين، ويمتلك الكثير من الأصدقاء نظرا لبساطته ودخوله القلب سريعا وعدم تأخره في مساعدة الآخرين.

ويتمتع الدلو بامتلاك شخصية قوية لا تتراجع عن رأيها بسهولة فتجده يتمسك برأيه في النقاشات كثيرا لدرجة تجعل العديد من الأشخاص يصفونه بالشخصية العنيدة، إلا أنه في حال شعر بأنه على خطأ فسرعان ما يعترف بخطأه وصحة رأي شريكه في النقاش.

ونظرا للصفات العديدة التي يتمتعون بها مولود الدلو فإنهم ينجحون في جذب الآخرين لهم، وتجعلهم لا يرون خصالهم الأخرى السيئة من الغرور أحيانا والأنانية في الحب في بعض الأوقات والمواقف.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

يخبرك حظك اليوم السبت على الصعيد العاطفي بأن الأفلاك تمدك برغبة في المغامرة، لكن الوضع الفلكي دقيق فلا تدع مشاعرك تتحكم في تصرفاتك وتعقل خاصة اليوم.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، إن اليوم ماليا ومهنيا القمر في وضع معاكس فلا تتعجل الأمور وحافظ اليوم على الحذر والعدل في تعاملاتك.