وزير التعليم: نجاح طلاب أولى وثانية ثانوي بالسنوات الماضية «مشكوك فيه»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي تُعد سنوات نقل، وكانت تاريخيًا وحتى العام الماضي، امتحانات على مستوى المدرسة: « يعني مش امتحانات قومية»، على حد تعبيره، فلا يصح من قبل بعض أولياء الأمور الحديث عن تكافؤ الفرص في تلك الامتحانات، موضحًا أن السنوات الماضية كان النجاح في الصفين الأول والثاني الثانوي مشكوك فيه، معبرًا بقوله: « أنا مش هقدر أبقى سياسي على طول، يا جماعة انتوا عارفين وإحنا كلنا عارفين كيف كان النجاح يتم في هذه السنوات».

من يغش فيها من الطلاب فهو يأذي نفسه

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، والذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أنه لا يصح لأولياء الأمور الحديث الآن والتزايد باستخدام ألفاظ لا موقع لها من الإعراب، فهذه ليست سنة تنافسية، ومن يغش فيها من الطلاب فهو يأذي نفسه، ومن يجتهد فيها فهو طالب يخدم نفسه: مضيفًا: «منتكلمش بقى عن تكافؤ الفرص والكلام ده إلا لما تكون سنة تنافسية، وده ليس تبريرًا، لكن المصطلح في حد ذاته ليس له موقع من الإعراب».

عدد الطلاب في مصر ضعف عدد سكان تونس بالكامل

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الصفي الأول والثاني الثانوي، حدث نوع من التطوير في نوع الأسئلة، وهذا التطوير تم منذ 4 سنوات، وليس أمر جديد،: « الاختلاف إن الامتحان بقى إلكتروني وليس ورقي، يا جماعة عمل الامتحان بشكل إلكتروني ده أمر خارق للعادة، إحنا بنقول فيه عندنا 25 مليون طالب في منظومة التعليم من كي جي 1 وحتى الثانوية العامة، في تونس إمبارح لما كنت مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعداد سكان تونس بالكامل كبار وصغار أقل من نصف عدد الطلاب في منظومة التعليم».