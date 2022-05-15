فوز أوكرانيا بمسابقة «يورو فيجن» بحصولها على 631 نقطة

فازت «أوركسترا كالوش» الأوكرانية بمسابقة الأغنية الأوروبية «يورو فيجين» لعام 2022، وحصلت على 631 نقطة من مجموع أصوات لجنة التحكيم والجمهور، تليها المملكة المتحدة بـ 466 نقطة، وإسبانيا 459 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وهذا هو الفوز الثالث لـ أوكرانيا في المسابقة الأوروبية، وكانت البلاد، فازت في المسابقة في عامي 2004 و2016.

«أوركسترا كالوش» مثلت أوكرانيا بأغنية «ستيفانيا»

ومثلت «أوركسترا كالوش»، بلادها بأغنية «ستيفانيا»، وبعد أداء الأغنية، دعت الفرقة الأوكرانية، العالم لإنقاذ المدافعين عن مدينة «ماريوبول» في مصنع «أزوفستال» للصلب.

القوات الروسية تسعى للاستيلاء على سفرودونتسك الأوكرانية

ميدانيا، تسعى القوات الروسية للاستيلاء على سفرودونتسك الأوكرانية، وقال رئيس إدارة «لوجانسك» الإقليمية سيرهي هايداي على «تليجرام»، إن الروس، يستعدون مرة أخرى لعبور نهرسيفيرسكي دونتس أكبر نهر في أوكرانيا، حيث حاولوا مرارًا بناء معبر عائم.

من جانبها، أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إلى أن رغم فرض عقوبات على منتجات الألماس والذهب والمعادن النفيسة الروسية، فإن حظر دخولها لـ الولايات المتحدة، يواجه تحديات وصعوبات، مضيفة في تقرير، أن إذا ما أردت «واشنطن» حظر بيع هذه المنتجات، من الضروري تشديد ضوابط الشركات والإدارات الرسمية المختلفة.

متحدث باسم أبراموفيتش ينفي استيلاء البرتغال على ممتلكات للمالك السابق لنادي تشيلسي

بدوره، نفى المتحدث باسم رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، الأنباء عن استيلاء البرتغال على ممتلكات لـ المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، على أراضيها، موضحا في تصريح لوكالة أنباء«نوفوستي»، أن الملياردير ليس لديه ممتلكات في البرتغال أصلا.

وكانت وسائل إعلام برتغالية، قالت إن السلطات في بلادها جمدت ممتلكات أبراموفيتش في «كوينتا دو لاجو» بقيمة 10 ملايين يورو.