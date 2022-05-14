ألكسندر دوغين: موسكو تدفع فاتورة باهظة لـ«عالم متعدد الأقطاب»

قال المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، إن الغرب حاول أن يدمر الوحدة التاريخية لبلاده، مؤكدا أن العالم الجديد الذي تطمح إليه روسيا هو عالم متعدد الأقطاب، في إشارة إلى رغبته في سقوط الأحادية التي تحكم العالم منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وأضاف دوغين خلال برنامج «من موسكو»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم السبت، أن روسيا قطعت علاقاتها الاقتصادية والثقافية والإعلامية والتكنولوجية مع الغرب، ومن ثم، فإن روسيا لن تكون ملزمة إلا بالاستناد على حضارتها الخاصة.

روسيا والصين يشكلان قطبين مستقلين

وتابع المفكر والفيلسوف الروسي، أن روسيا والصين يشكلان قطبين مستقلين، إضافة إلى الهند التى لا تريد الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا وكذلك باكستان، والعالم الإسلامي يمكن الاستفادة من التحدي للحفاظ على مصالحة، فالفاتورة التي تدفعها روسيا باهظة من أجل عالم متعدد الأقطاب.

وأشار إلى أن الصين تخوض باستمرار صراع مع الغرب الذي يصفها بالعدو، مؤكدا أن الصين تعمل بشكل ذكي على تحقيق الاستقلالية الكاملة عن الغرب لأنها تدرك أنها ممكن أن تقع في مواجهة مع الغرب كما حدث مع روسيا.

الروس يؤيدون العمليات العسكرية في أوكرانيا

وأكد أن الشعب الروسي يؤيد بشكل كامل العملية العسكرية في أوكرانيا، لأنه يدرك أن روسيا على الصواب والغرب على خطأ، متابعا: «10% من الروس موالون للغرب ويعارضون ما يجري ويحاولون تشويه العملية العسكرية فى أوكرانيا»، لافتا إلى بوتين أثبت أنه ليس زعيم عابر ولكن قيصر فبقائه في الحكم مؤشر طيب.