كشف أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، حقيقة تسريب امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2022، والذي يعقد صباح اليوم الأحد الموافق 15 مايو الجاري، ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

لا صحة لتسريب امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2022

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أنه لا صحة لتسريب امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2022، والامتحان في لجان مؤمنة، وغير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة بالهاتف المحمول، موضحاً أن الامتحان حتى الآن يسير بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب.

امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2022 تم وضعه وفقاً للمواصفات

ونوه أشرف سلومة، إلى أن امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2022 تم وضعه وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية في اللجان الامتحانية وعدم السماح لأي طالب بدخول اللجنة بالكتاب المدرسي أو أي مذكرات خارجية.

طلاب الإعدادية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الدينية

يؤدي اليوم، طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، ورقياً في المدارس، وأدوا أمس امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، وأشاد الطلاب بنوعية الأسئلة والتي ركزت على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان مادة الرياضيات والجغرافيا إلكترونياً وورقياً في لجان امتحانية مجهزة بالمدارس، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا المستجد.