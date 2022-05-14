أستاذ علاج أورام: مصر بها أحدث العلاجات المتقدمة عالميا.. أبرزها «الإشعاعي الجراحي»

قال الدكتور وليد عرفات أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة الأسكندرية، إن وزراتي الصحة والتعليم العالي تسعيان إلي تفعيل وعمل مراكز أبحاث لعلاج الأورام، لافتا خلال فعاليات المؤتمر السنوي للمدرسة الدولية لعلم الأورام الاكلينيكية مصر بها أحدث العلاجات العالمية للأورام.

إعطاء مريض الأورام العلاج المناسب لحالته

وتابع أستاذ علاج الأورام أن المؤتمر يناقش علاجات الأورام الحديثة والمنتشرة علي مستوي العالم وهو العلاج التفصيلي والذي يؤخذ عن طريق إعطاء مريض الأورام العلاج المناسب لحالته تحت إشراف الطبيب المختص.

وأضاف الدكتور وليد عرفات، أن المؤتمر شهد مجموعة من ورش العمل عن العلاج التفصيلي للأورام والعلاج الاشعاعي الجراحي وهو العلاج البديل عن العلاج الجراحي كأورام المخ وأورام العمود الفقري.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن المؤتمر السنوي للمدرسة الدولية لعلم الأورام الاكلينيكية يسعي الي المساواة بين الأطباء المصريين والإقليمين والعلماء الدوليين، ويهدف إلي خلق فرص للتعليم والتدريب للفرق الطبية، يأتي ذلك من أجل تمكين الفرق الطبية من تقديم رعاية طبية ذات جودة عالية كالخدمات المقدمة لمرضي الأورام بالخارج.

المتيني: «100 مليون صحة» ساهمت في الكشف المبكر عن سرطان الثدي

وأشاد رئيس جامعة عين شمس، علي هامش فعاليات المؤتمر بأهمية المباردات الرئاسية الصحية علي رأسها مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ودورها في المساعدة علي الكشف المبكر عن سرطان الثدي والذي يساعد كثيرا في ارتفاع نسب الشفاء.

وكانت مبادرة 100 مليون صحة، قد شارك فيها 153 مستشفى، حيث كان يعاني أغلب المرضى المسجلين بقوائم الانتظار من أمراض مزمنة، ما يؤكد أن القضاء على هذه القوائم يعد إنجازا كبيرا وخير تمهيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، لتدخل البلاد في مرحلة جديدة من التطور الصحي.