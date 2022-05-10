«تعليم الجيزة» تحدد موقف المدارس الخاصة من كفاءة منصة الامتحانات

انتهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، من الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحة أنه جرى تجهيز لجان الامتحانات وتوزيع الطلاب على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، فضلًا عن اختبار كفاءة شبكة المدارس الخاصة.

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن مدارس المرحلة الثانوية جاهزة لعقد الامتحانات، بالإضافة إلى عدد 100 مدرسة خاصة، موضحًا أنه تم عمل اختبار لقياس كفاءة الشبكات بالمدارس الخاصة وكانت النتيجة 100% نسبة التمكين في الدخول على منصة الامتحانات.

تنبهات عاجلة للطلاب بشأن «التابلت»

وأضاف «سلومة» في بيان له، أن المدارس جاهزة ومستعدة لاستقبال الطلاب لإداء الامتحان حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي، غدًا امتحان مادة اللغة العربية وبلغ اجمالى المتقدمين 74919 طالبًا، وتعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الفترة الامتحان ورقيًا وأسئلة مقالية بنسبة 30% والفترة الثانية إلكترونيًا بنسبة 70% «أسئلة الاختيار من متعدد» من خلال المنصة الإلكترونية، كما التنبيه على جميع الطلاب بشحن «التابلت»، والتأكد من تحديثه وتفعيل المنصة.

تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية

وأكد أن طلاب الصف الثانى الثانوي العام يؤدون امتحان مادة اللغة العربية يوم الخميس الموافق 12 مايو، والبالغ عددهم 71399 طالبًا، مشددًا على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات، والعمل على حلها فورًا وعلى مديري العموم بالإدارات التعليمية المرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة للطلاب.

وشدد على ضرورة تواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان، مؤكدًا ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس، وتنظيف دورات المياة يوميًا وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.