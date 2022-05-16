تفاصيل مشروع تطوير المناطق غير المخططة: مساحتها الإجمالية 152 ألف فدان

«تطوير المناطق غير المخططة»، يعد أحد المشروعات التي يجرى العمل بها خلال هذه الفترة من قبل صندوق التنمية الحضارية «صندوق تطوير المناطق العشوائية سابقًا» تنفيذًا لتوجيها مجلس الوزراء، ويأتي ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية لإعادة رونقها الحضاري.

تبلغ المساحة الإجمالية للمناطق غير المخططة نحو 152 ألف فدان

ووفقا لتصريحات المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، السابقة لـ«الوطن» تبلغ المساحة الإجمالية للمناطق غير المخططة نحو 152 ألف فدان، على مستوى محافظات الجمهورية.

وجرى تطوير نحو 4595 فدانًا ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة، ويتمّ العمل خلال هذه الفترة على مساحة 10047 فدانًا داخل محافظات الجمهورية.

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضارية أنَّ إجمالي التكلفة التقديرية لمشروع تطوير المناطق غير المخططة، يبلغ نحو 318 مليار جنيه.

يضم المشروع نحو 227 مدينة على مستوى الجمهورية

كما أشار «صديق» إلى أنَّ مشروع تطوير المناطق غير المخططة يضم نحو 227 مدينة على مستوى الجمهورية، موضحًا أنَّ مشروع تطوير المناطق غير المخططة، يعني تطوير المناطق غير المستغلة، التي تتمثل فى قطع الأراضي المهجورة وغير المعمورة التي لم يتمّ استغلالها بشكل صحيح.

وجاء مشروع تطوير المناطق غير المخططة عقب انتهاء صندوق التنمية الحضارية من تطوير المناطق العشوائية المنتشرة داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، وتوفير مشروعات الإسكان البديل لخدمة أهالي تلك المناطق، منها: (حي الأسمرات، ومشروعات أهالينا، ومشروع معا لتطوير العشوائيات).

جدير بالذكر، أنَّ صندوق التنمية الحضارية يعمل خلال هذه الفترة، على أكثر من مشروع، إذ يعمل الصندوق بتكليفات مجلس الوزراء على تنفيذ مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، تطوير عواصم المدن والمحافظات، تطوير الأسواق العشوائية، تطوير حدائق الفسطاط، وغيرها من المشروعات التى جاري العمل بها من قبل الصندوق.