محافظ قنا يتابع أعمال مشروع تطوير المناطق غير المخططة.. «صور»

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رد الشيء لأصله وإزالة نواتج الحفر وتمهيد الطرق، للبدء في أعمال الرصف وإعادة المناطق التي تم الانتهاء منها لمظهرها الحضاري بمدينة قنا ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الممول من صندوق التنمية الحضارية.

ورافق المحافظ كل من المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور عرفة محمود، مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بقنا، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بنسبة 100% في عدد من المناطق

وقال محافظ قنا، إن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد له حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بنسبة 100% بمناطق نجع سعيد، والمنشية، وعزبة خليفة، بينما يجري إحلال وتجديد مناطق الحاكم العسكري بنسبة 90% والدقيني بنسبة 55% والمنشية البحرية بنسبة 55% والزبيدي بنسبة 95% والكنوز بنسبة 85% .

وأضاف الداودي أنه تم الانتهاء من تركيب 300 من أعمال الأعمدة الكهربائية بالمناطق المستهدفة وجارٍ الانتهاء من المتبقي خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددا على مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لضمان إعادة الشوارع إلى حالتها الأولى بعد الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بإحلال وتجديد خطوط المياه بصورة تجعلها صالحة لسير المشاة والسيارات تمهيدا لإعادة رصفها من جديد لإبراز الشكل الحضاري، تماشيا مع النهضة الحضارية التي تشهدها المحافظة في مجال الطرق.

كما التقى الداودي عددا من المواطنين للاستماع إليهم، مؤكدا لهم أنه سيتم البدء في أعمال الرصف بالمناطق التي تم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا حرصه الشديد على متابعة تنفيذ كل المشروعات ميدانياً للتأكد من نسب التنفيذ ومراعاة المواصفات الفنية ومعايير الجودة المحددة.

تطوير 5 مناطق غير مخططة بمدينة قنا

الجدير بالذكر أنه يجرى حاليا تطوير 5 مناطق غير مخططة بمدينة قنا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة 200 مليون جنيه، وأن أعمال التطوير تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه بطول 111 كم بمواسير بلاستيكية «PVC» لتتواكب مع متغيرات الحياة، كما أنها صحية وتدوم لفترة أطول.