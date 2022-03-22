آخر مستجدات مشروع تطوير المناطق غير المخططة.. يستهدف 227 مدينة

يُعد مشروع تطوير المناطق غير المخططة، واحدا من المشروعات التي ينفذها صندوق التنمية الحضارية «صندوق تطوير المناطق العشوائية سابقا»، ضمن عدد من المشروعات الأخرى، بينها مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ومشروع تطوير حدائق الفسطاط، ومشروع تطوير الأسواق العشوائية، ومشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات، وغيرها من المشروعات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر مستجدات مشروع تطوير المناطق غير المخططة، وفقا لتصريحات المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية «صندوق تطوير المناطق العشوائية سابقا» لـ «الوطن».

آخر مستجدات مشروع تطوير المناطق غير المخططة

- تبلغ المساحة الإجمالية للمناطق غير المخططة 152 ألف فدان.

- يضم مشروع تطوير المناطق غير المخططة نحو 227 مدينة على مستوى الجمهورية.

- تطوير 4595 فدانا ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة.

- يتضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة، إتاحة المرافق والخدمات والشبكات التي تفتقدها تلك المناطق، وتصحيح الأوضاع داخلها، مع الحفاظ على الثروة العمرانية.

- جاري تطوير 10037 فدانا من المناطق غير المخططة.

- تبلغ المساحة المتبقية ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة نحو 137358 فدانا طبقا للخطة المستقبلية 2030.

- إجمالي التكلفة التقديرية لمشروع تطوير المناطق غير المخططة بلغ نحو 318 مليار جنيه.

وأشار المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إلى أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، يعد من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها من قبل الصندوق، داخل 5 مناطق، أولها منطقة الحاكم بأمر الله، بهدف إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وعودتها إلى رونقها الأصلي.

كما أشار «صديق»، إلى تطوير الواجهات الخارجية للعمارات، ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، بجانب التأهيل الداخلي للعقارات، ويشمل المشروع تحديد نوع الأنشطة داخل المنطقة التاريخية، وتوفير مكان آخر لباقي الأنشطة التجارية، التي لا تتناسب مع طبيعة القاهرة التاريخية.