رئيس «التنمية الحضارية»: الانتهاء من تسكين جميع الأهالي خلال شهرين في 2268 وحدة سكنية

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن مشروع «كومباوند الخيالة» عبارة عن 2500 وحدة، منها 2268 وحدة سكنية، وباقى الوحدات تتوزع بين تجارى وإدارى، وإن التسكين داخل المشروع يتم من خلال عدة مراحل، حيث تم تسكين الـ750 أسرة، ويتم فرش الشقق أولاً بالكامل ثم تسليمها للأهالى على مراحل، ومن المنتظر أن يتم نقل جميع الأهالى إلى كومباوند الخيالة خلال مدة أقصاها شهرين، ودور الصندوق فى هذا المشروع هو الممول والمُشرف، ومحافظة القاهرة عليها الحصر وتسكين الأهالى.

وأضاف «صديق» أنه تم الانتهاء من 98% من أعمال المشروع داخل كومباوند الخيالة، ويتم خلال الفترة الحالية توصيل الغاز من الشوارع إلى الشقق السكنية، وفى نفس الوقت الانتهاء من أعمال تشطيبات المحلات التجارية وعمل وجهات لها، لأنه كان من المفترض فى البداية أن تكون أعمال التشطيب من جانب صاحب المحل، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه مؤخراً بتشطيب جميع المحلات التجارية داخل كومباوند الخيالة.

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية إلى أنه يتم تسليم جميع الوحدات السكنية كاملة التشطيب، مضيفاً: «الشقة بيبقى مش ناقص فيها حاجة لدرجة إن الملاية بتبقى مفروشة على السرير، والأهالى بتستلم الشقة كاملة فيها الأجهزة الكهربائية والفرش، ومايتبقاش عليهم غير إنهم يحطوا هدومهم فى الدولاب»، مؤكداً أن العمارات التى لم يتم توصيل الغاز لها حتى الآن سيجد فيها الساكن أنبوبة لتشغيل البوتاجاز.

المشروع نواة لتطوير عزبة خير الله

وتابع «صديق» أن جميع العمارات تتكون من أرضى و9 طوابق، وكل عمارة بها مصعدان، والمشروع متكامل الخدمات، وبه على سبيل المثال فرع للبريد المصرى، وأضاف: «أعتقد مفيش أى فرع للبريد المصرى بالحجم والشكل ده، غير المسجد الكبير والكنيسة الكبيرة، مع نقطة للشرطة كاملة أشبه بالقسم وأخرى للإسعاف وأخرى للإطفاء، بالإضافة إلى مركز طبى كبير»، مشيراً إلى أنه يتم بناء هذه المبانى سواء الخدمية أو الدينية ليس فقط لسكان الخيالة، ولكن لخدمة أهالى المناطق المجاورة، ومنها عزبة خير الله.

مصلحة المواطن فى المقام الأول ولا يمكن أن يتعرض أحد لأذى أثناء التطوير

وأكد «صديق» أن الخدمات فى المشروع بأحجام كبيرة لأن المنطقة المحيطة بالخيالة تفتقر إلى وجود الخدمات، وقبل البدء فى أى مشروع تتم دراسة المنطقة والمناطق المجاورة لها، مع تحديد احتياجات المواطنين فى المشروع والمناطق المحيطة به، ويعتبر هذا المشروع نواة لتطوير عزبة خير الله كلها، متابعاً: «فى جميع المشروعات التى يتم تنفيذها تكون مصلحة المواطن فى المقام الأول ولا يمكن أن يتعرض أحد لأذى أثناء مشروعات التطوير، لأن هذه المشروعات تُحسّن حياة المواطن».

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضارية أنه يتم العمل على مبادرتى رئيس الجمهورية وهما تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهناك محافظات وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 70%، والثانى هو تطوير القاهرة التاريخية، وتحديداً فى 5 مناطق هى باب زويلة ومسجد الحاكم وحارة الروم والحسين ودرب اللبانة، من خلال تطوير المبانى ذات الحالة الإنشائية الجيدة وإزالة العشوائيات التى دخلت على القاهرة التاريخية، بجانب منطقة حرفية ضخمة على مساحة 60 فداناً فى منطقة شمال الحرفيين على محور جيهان السادات.