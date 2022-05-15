طبع امتحان بديل لـ«الإنجليزية» للسادس الابتدائي ببني سويف بعد تداول «الأصلي»

أقدمت إدارة ناصر التعليمية بمديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، على طبع امتحان بديل في مادة اللغة الإنجليزية، وتوزيعه على اللجان قبل بدء الامتحان اليوم الأحد، بساعات، وذلك بعدما تردد تداول لنموذج من الامتحان الأصلي على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ليلة الامتحان.

امتحان الإنجليزية بدأ في موعده دون شكاوى

وذكر مصدر في مديرية التربية والتعليم في بني سويف، إنه وفور ورود معلومات بتداول لامتحان اللغة الإنجليزية، قررت إدارة ناصر طبع الامتحان البديل وتوزيعه على اللجان قبل ساعات من بدء الامتحان.

وأكد المصدر، على انتظام اعمال الامتحان حيث تم بدء امتحان اللغة الإنجليزية في موعده دون أدنى مشكلة أو شكاوى.

ختام امتحانات الإبتدائية في بني سويف

ويختتم طلاب المرحلة الإبتدائية في محافظة بني سويف، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021/2022، لسنوات النقل، بامتحان مادة اللغة الإنجليزية، لتنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف المرحلة الإبتدائية في المحافظة، والتي بدأت في الامتحانات التي بدأت في 7 مايو الماضي

الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف

وفي سياق آخر استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف لامتحانات الشهادة الإعدادية والتي تنطلق بعد غد الثلاثاء 17 مايو بمادة اللغة العربية وتختتم بمادتي العلوم والتربية الرياضية يوم الاثنين 23 من نفس الشهر، حيث يؤدي 66 ألف طالباً وطالبة الامتحان من خلال 312 لجنة فرعية موزعين على مستوى الإدارات التعليمية.