تفاصيل حادث قطار أسوان.. أنهى حياة أسرة كاملة على القضبان بسبب «بطيخة»

لم تكن تفاصيل حادث قطار أسوان سهلة على من شهدوا ذلك الحادث المأساوي والصعب، بعدما لقيت أسرة كاملة مصرعها بطريقة بشعة أسفل عجلات القطار، في مشهد مرعب من هول المنظر، فيما خيم الحزن الشديد على الأهالي حزناً على تلك الأسرة التي راحت بين طرفة عين وارتدادها، بعدما تدحرجت البطيخة على السكة الحديد وحاول الابن انقاذها في وقت تصادف مرور القطار خلاله، وبينما حاول الوالدان إنقاذه ماتوا جميعاً أسفل عجلات القطار.

تفاصيل حادث قطار أسوان.. مصرع زوجين وطفل

تعود تفاصيل حادث قطار أسوان إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان بلاغاً يفيد مصرع أسرة كاملة مكونة من زوجين وطفل أسفل عجلات قطار أسوان، أثناء عبورهم من فتحة غير قانونية، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الواقعة، وتبينّ مصرع كل من «محمد.ث.م» 34 سنة، وزوجته «صفاء.ع.إ»، 32 سنة، و«عبد الرحمن.م.ث»، 13 سنة، ويقيمون بمنطقة عزبة النهضة.

الأسرة توفت بسبب بطيخة

وكشفت التحريات حول تفاصيل حادث قطار أسوان، أنّ الأسرة توقفت لشراء بطيخة من أحد الباعة بمنطقة السيل في منطقة أسوان، وحملها الطفل الصغير وأثناء عبورهم شريط السكة الحديد سقطت منه فتوقف لالتقاطها مرة أخرى، وتصادق قدوم قطار أسوان في نفس التوقيت، فهرع الأب والأم لإنقاذ طفليهما فدهسهم القطار ليلقوا مصرعهم جميعاً معاً في نفس اللحظة في مشهد مأساوي أسفل عجلات القطار.

نقل الجثث إلى المشرحة

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان حادث قطار أسوان، وجرى انتشال جثث الضحايا الثلاثة من على السكة الحديد، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى أسوان تحت تصرف الجهات المختصة التي صرحت بتسليم الجثامين لذويهم لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وجرى تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.