قائد قطار أسوان يكشف تعليق الرئيس على «القطارات الروسية وتجديد المحطة»

كشف خالد الليثي، قائد قطار أسوان، عن تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحطة أسوان اليوم، قائلاً: «الرئيس أبدى إعجابه بمستوى التجديدات في المحطة، والقطار الروسي المكيف والقطار الروسي ذو التهوية الديناميكية وقطارات تحيا مصر، وشدد على استمرار نظافة جميع محطات السكة الحديد، وأوضح قائد قطار أسوان أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات».

قائد قطار أسوان: الرئيس طالبنا بمزيد من الجهد لرفع مستوى الخدمة

وقال الليثي، خلال حديثه للوطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبدى إعجابه الشديد بتجهيز القطارات الروسية المكيفة الجديدة، وشكر جميع العاملين على مجهوداتهم، وطالبهم بمزيد من الجهد، لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري، لافتا إلى أن حركة القطارات من القاهرة إلى أسوان «السد العالي»، عادت مرة أخري، بعد غلق محطة أسوان لمدة 3 أيام بسبب التجديدات والتحديثات.

تشغيل محطة أسوان أمام الركاب بعد إغلاقها 3 أيام

وأضاف «الليثي» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثني على تجهيز القطارات استعدادا لرحلات أسوان - القاهرة والعكس، مؤكداً أن الجميع داخل منظومة السكة الحديد يعمل من أجل رفع كفاءة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية.

يذكر أن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل أكد أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها الشاملة لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، موضحا أنه جاري الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بـ5 محطات، هى «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - سيدي جابر - دمنهور»، وأنه سيتم التشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية 1 يناير 2022.

البوابات الإلكترونية هدفها منع التزويغ من تذاكر القطارات

وقال الوزير، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن البوابات الإلكترونية الذى يتم تركيبها في العديد من محطات السكة الحديد، ستعمل على منع تزويغ الركاب من دفع قيمة تذاكر القطارات، لافتا إلى أنه بدء من 1 يناير 2022 سيتم منع دخول الركاب رصيف القطارات في الـ5 محطات، إلا بعد الحصول على التذكرة.