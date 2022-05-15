طلاب ثانية ثانوي: امتحان الرياضيات سهل.. والمنصة عملت بكفاءة

أكد عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي، أن امتحان الرياضيات التطبيقية جاء في مستوى سهل لكنه اشتمل على نقاط معينة تحتاج إلى تركيز: «نقاط بتلخبطنا ومحتاجة واحد فاهم كويس المنهج»، موضحين أن الأسئلة المقالية جاءت مباشرة ولا تشمل أي تعقيد ومناسبة للوقت المخصص للإجابة عليها.

منصة الامتحان عملت بكفاءة

وأضاف الطلاب لـ«الوطن»، أن منصة الامتحان عملت بكفاءة وتمكنوا من حفظ وتسليم الإجابات على جهاز التابلت دون مشكلة ما عدا عدد قليل منهم، مؤكدين أن أسئلة الاختيار من المتعدد في الإلكتروني سهلة وتعتمد على فهم الطالب للقوانين وكيفية اختصار حل المسائل الرياضية.

ونوه الطلاب، إلى أن الامتحان لم يشمل أي أسئلة خارج المقرر الدراسي، موضحين أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة، وورقة المفاهيم ساعدتهم في حل بعض المسائل.

غير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة بالهاتف المحمول

وفي سياق متصل، قال الحسين محمود، مدير مدرسة جمال عبدالناصر الرسمية لغات، إن امتحانات الصف الثاني الثانوي في مادة الرياضيات والجغرافيا سارت بصورة منتظمة اليوم دون أي معوقات ووسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «محمود» لـ«الوطن»، أن المدرسة خصصت فريق تطوير تكنولوجي لمساعدة الطلاب وحل أي مشكلة تقنية تواجههم، لافتاً إلى أنه لم يتم السماح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالهاتف المحمول.

الإجابات محفوظة على منصة الامتحان

من جانبها، قالت رضا رشوان، مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة، إن أي طالب خرج من منصة الامتحان ولم يجب على جميع الأسئلة يتولى فريق التطوير حل المشكلة على الفور وتمكينه من الدخول على الامتحان مرة أخرى، موضحة أن الإجابات محفوظة كما هي ومسجلة على المنصة.