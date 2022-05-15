«مياه أسيوط» تستجيب لعرب مطير بزيادة ضغوط المياه وجودتها

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد جهودها المبذولة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وتحقيق استجابة سريعة لشكوى أهالي قرية عرب مطير مركز البداري من ارتفاع نسبة الأملاح في حدود المسموح به طبقاً لقرار وزارة الصحة رقم 450 لسنة 2007م والتي تعود هذه النسبة لطبيعة الآبار بالمنطقة المذكورة حيث يغلب على المياه بهذه المنطقة زيادة نسبة الأملاح الكلية الذائبة.

تعليمات مشددة

أصدر اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة تعليماته المشددة بضرورة التغلب على المشكلة القائمة وخلط المياه الارتوازي بالمياه المرشحة.

رفع المياه المرشحة

على الفور تم إنشاء بوستر لرفع المياه من خط مياه قطر 12 بوصة من محطة البداري الشرقية المرشحة، وذلك لخلط المياه الناتجة من تشغيل الآبار مع مياه المرشحة للحصول على مياه ذات جودة عالية وبضغوط مناسبة تضخ بشبكات عدد 9 قرى وعزب بمركز البداري تم عمل البوستر ذو الماتور المدعم بطلمبة لسحب المياه من المحطة المرشحة وضخها بشبكات قرية «الكوم الأحمر، وكوم سعد، منشأة البداري، عرب مطير القديمة، عرب مطير الجديدة، الشواذلية، وعزبة عبد القوي، وعزبة بثناوي» لتحقيق استفادة لعدد 9 آلاف مواطن من أهالي تلك القرى.

سحب عينات

أكد الكيميائي إسلام حسنين رئيس قطاع المعامل أنه تم سحب عينات من مجموعة عشوائية من المنازل بالقرى المتغذية من البوستر المنشأ، واجراء التحاليل الكيميائية عليها والتي جاءت نتائجها لتؤكد انخفاض نسبة الأملاح الذائبة في المياه وأعرب المواطنين عن شكرهم وامتنانهم بالجهد المبذول لتوصيل كوب ماء نظيف كفكر جديد ينسجم مع أهداف الشركة نحو الارتقاء بمؤشرات الأداء الخدمي.