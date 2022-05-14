تعيين 200 أخصائي خدمة عملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة: اجتازوا جميع الاختبارات

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» النتيجة النهائية للمقبولين بوظيفة أخصائي خدمة عملاء، وفقا لإعلان المسابقة رقم 1 و2 لسنة 2021 والتي أعلنت فية الشركة عن حاجتها إلى شغل وظائف خالية للحاصلين على المؤهلات العليا في عدد من التخصصات والوظائف المختلفة لشغل وظائف «أخصائي خدمة عملاء - أخصائي علاقات عامة - اخصائي موارد بشرية».

اجتياز المقبولين للوظائف لجميع الاختبارات

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن قبول 200 متقدم للتعيين لوظيفة أخصائي خدمة عملاء، والإعلان عن 327 متقدم كاحتياطي حسب ترتيب الدرجات من إجمالي 527 متقدم بكشف الأسماء المنشور عن الشركة بعد اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية، وفقا للإعلان رقم 1و2 لسنة 2021.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف أخصائي خدمة عملاء

وحددت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف شركة مياه الشرب وفقا للإعلان رقم 1 و2 لسنة 2021 كالتالي:

- بالنسبة لوظيفة أخصائي خدمة عملاء يشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة أو نظم معلومات بتقدير عام جيد على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة في أول شهر مارس 2021 .

- ان يكون مقيما بالقاهرة.

- أن يكون أدى الخدمة العسكريه أو أعفى منها طبقا للقانون.

- أن يجتاز الاختبار التحريري بدرجة نجاح 70% فأكثر.

- أن يجتاز الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية بدرجة نجاح 50٪ فأكثر.

- أن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.

المستندات المطلوبة للتقديم بوظيفة أخصائي خدمة عملاء

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المستندات المطلوبة للتقديم بوظيفة أخصائي خدمة عملاء وفقا للإعلان رقم 1 و2 لسنة 2021 كالتالي:

- صورة شهادة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- أصل صحيفة حالة جنائية حديثة.