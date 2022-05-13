أماكن قطع مياه الشرب بالقاهرة مساء اليوم

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه، مساء اليوم، من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة الرابعة فجرا صباح غد السبت، وذلك لمدة 6 ساعات عن عدة مناطق ناحية مصر الجديدة، ومنها شارع سوهاج ومتفرعاته وميدان الإسماعيلية وميدان السبع عمارات مع تقاطع الميرغني وميدان السبع عمارات ومتفرعاته، بسبب أعمال إحلال وتجديد خط قطر 600 مم بشارع أسوان بسبب الربط على طرد رافع أسوان بمنطقة مصر الجديدة.

وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيانها أن على المواطنين والمستشفيات والأفران تدبير احتياجاتها من المياه فى الفترة المذكورة، مع توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.

ترشيد الاستهلاك

من ناحية أخرى، تواصل شركة مياه الشرب بالقاهرة العمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب وتوعية المواطنين والحد من إهدارها ومواجهة السلوكيات السلبية في التعامل معها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة، وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن قطاع الإعلام وخدمة العملاء وإدارة التوعية بالشركة يقومون بالعمل على تنفيذ الخطة السنوية من خلال الحث على عدم رش الشوارع والسيارات والأرصفة ودعوة المحلات إلى الحفاظ على كل قطرة مياه، والعمل على إقامة ندوات توعية للطلاب والقائمين على حراسة العقارات والقائمين على الأنشطة التجارية والتأكيد على ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ عليها.

الحفاظ على المياه

وأكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياة الشرب بالقاهرة، على أن شركة مياه الشرب بالقاهرة حريصة على توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وعدم إهدارها، علاوة على اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمستفيدين من أنشطة التوعية ولا يتم الاكتفاء بالأنشطة الميدانية بل يتم بث التوعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة مياه القاهرة، وتغطية الأحياء المختلفة والمصالح والهيئات بحملات توعية.