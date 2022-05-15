تحسين ضغوط محطة مياه الشرب بالبداري استجابة لشكاوى المواطنين

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن استجابة شركة المياه الفرعية بأسيوط والوادي الجديد، لشكوى أهالي قرية عرب مطير مركز البداري، من ضعف ضغط المياه نظرا لاعتماد القرية على الآبار الارتوازية.

خلط المياه الارتوازي بالمياه المرشحة

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، اليوم الأحد، إلى إصدار اللواء مهندس هشام درة رئيس مياه أسيوط والوادى الجديد، تعليماته بضرورة التغلب على المشكلة القائمة وخلط المياه الارتوازية بالمرشحة.

تشغيل الآبار مع مياه المرشحة

وقال اللواء هشام درة رئيس مياه أسيوط والوادي الجديد، إنه تم إنشاء بوستر لرفع المياه من خط مياه قطر 12 بوصة من محطة البداري الشرقية المرشحة؛ وذلك لخلط المياه الناتجة من تشغيل الآبار مع مياه المرشحة للحصول على مياه ذات جودة عالية وبضغوط مناسبة تضخ بشبكات عدد (9) قرى وعزب بمركز البداري، وهى: (الكوم الأحمر، وكوم سعد، منشأة البداري، عرب مطير القديمة، عرب مطير الجديدة، الشواذلية، وعزبة عبد القوي، وعزبة بثناوي) لتحقيق استفادة لعدد 9 آلاف مواطن من أهالي تلك القرى.

سحب عينات من مجموعة عشوائية من المنازل

من جانبة، أكد إسلام حسنين رئيس قطاع المعامل، أنه تم سحب عينات من مجموعة عشوائية من المنازل بالقرى المتغذية من البوستر المنشأ، وإجراء التحاليل الكيميائية عليها والتي جاءت نتائجها لتؤكد انخفاض نسبة الأملاح الذائبة في المياه.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد المواطنين قاطني مراكز «ديروط، منفلوط، أبوتيج، صدفا، ساحل سليم، الفتح، أبنوب» بمحافظة أسيوط التوجه لمراكز خدمة العملاء التابعة إليها منطقتهم لفتح ملفات صرف صحي.