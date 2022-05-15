الزراعة: ضبط 150طن أعلاف وإضافات مجهولة المصدر بمحافظة بني سويف

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن معلومات وردت لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن وجود عدد 6 مخازن ومحلات للإتجار فى الأعلاف، و5 مصانع لتصنيع الأعلاف ومركزاتها وإضافتها، و3 منافذ بيع إضافات أعلاف، بمحافظة بنى سويف تعمل بدون ترخيص.

أضاف أنه تم التنسيق بين كل من «قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف، ومديرية أمن بنى سويف ومديرية الزراعة ببنى سويف».

وداهمت القوة المصانع والمخازن، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الاعلاف وإضافاتها غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون أى بيانات والتى تجاوزت الـ150 طن أعلاف متنوعه، 2570 عبوة إضافات أعلاف متنوعه، وتمت إحالة الأمر الى النيابة لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

الزراعة تعلن عن أرقام الإبلاغ عن الأعلاف مجهولة المصدر

وتابع سليمان قائلا إن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يهيب بالمربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة, والتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب «01558626681- 01558626682».

ولفت إلى أن جملة ما يتم ضبطه من مخالفات تتعلق بصناعة وتداول الأعلاف ويعلن عنه هو نسبة ضئيلة جداً لا تتعدى نصف فى المائة من جملة ما يتم تصنيعه وتداوله من الأعلاف، ويتم منع تداوله فى الأسواق.

نائب وزير الزراعة يكلف بتكثيف الرقابة على صناعة الأعلاف

وأشار الى أن الوزارة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة كلف بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف ومنع تداول مخاليط الأعلاف وخاماتها وإضافاتها ومركزاتها الغير مطابقة للمواصفات القياسية حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة ومنع وصولها للمربين والمنتجين.