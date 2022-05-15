أنخفاض في درجات الحرارة بشمال سيناء وهبوب رياح باردة

تشهد مدن وقرى شمال سيناء أنخفاظا كبيرا في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع هبوب رياح باردة، محمل بالأتربة في المناطق الصحراوية والساحلية.

ارتفاع أمواج البحر بساحل مدينة العريش

وارتفعت الأمواج بساحل بحر العريش، والتي وصلت الى منطقة الكورنيش القريبة من الشاليهات، على طوال المنطقة من الريسة شرقا حتى المساعيد غربا.

أدى هبوب الرياح إلى تناثر الأوراق والقمامة بشوارع المدينة، واختفاء المارة، حيث انخفظت درجات الحرارة لأكثر من 6 درجات بشكل مفاجئ عن ما كانت عليه خلال الـ24 ساعة الماضية.

حيث أكد المرصد المناخى بمجلس مدينة العريش في بيان له، أن درجات الحرارة وصلت إلى 24 درجة مئوية، وتوقعات أن تصل الى دون 20 درجة مئوية خلال الساعات القليلة القادمة، مع احتمالية تساقط أمطار على غالبية الأنحاء.

مستشفى العريش العام يحذر من نزلات برد بسبب التقلبات المناخية

بدوره أعلن القسم الإعلامى بمستشفى العريش العام، أن حالات كثيرة مصابة بنزلات برد وصلت قسم الاستقبال، بسبب التقلبات المناخية.

وحذر مستشفى العريش العام المواطنين من تخفيف ملابس الأطفال أو تركهم بملابس مبللة، موضحا أن هذا قد يسبب نزلات برد شديدة الخطورة.

ديوان عام المحافظة يتابع التقلبات المناخية

وكان قسم المتابعة بديوان عام محافظة شمال سيناء قد أعلن في بيان سابق له، أنه يتابع اللأوضاع المناخية لحظة بلحظة، وذلك بالتنسيق مع المديريات ورؤساء المدن بالمحافظة، والعمل على حل مشكلات المواطنين التي قد تسببها التغيرات المناخية.