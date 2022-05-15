رئيس النواب يهنئ نظيره الإماراتي بانتخاب بن زايد رئيسا: أمنياتنا بالتوفيق لبلادكم

أرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، برقية تهنئة إلى صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب فيها عن خالص تهنئته بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

محمد بن زايد

وجاء في نص برقية التهنئة: «أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية ولشعب الإمارات الشقيق على انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، لـ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة».

وأعرب رئيس مجلس النواب، عن أمنياته لـ بن زايد بدوام التوفيق والسداد واستكمال مسيرة التطوير والازدهار لدولة الإمارات الشقيقة، داعيا الله عز وجل أن يعينه على تحقيق تطلعات شعب الإمارات الشقيق».