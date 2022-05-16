حظك اليوم برج الحمل الاثنين 16-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، عن توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العملي والعاطفي لمواليد برج الحمل، الذي يعد من أفضل الصفات بين الأبراج الفلكية، فتجد هذا المولود يتحمل المسؤولية ولا يخذل من يتعامل معه، كما أن بداخله عاطفة كبيرة تأثر من يتعامل معه وتثير فضول المحيطين به كونه عملي وفي نفس الوقت رومانسي ولكنه لا يظهر تلك الرومانسية بسهولة إذ تظهر في أفعال لا تعبيرات كلامية.

واليوم الاثنين 16 مايو، نوضح من خلال التقرير التالي، حظك اليوم لمواليد برج الحمل الذي يعرف عنه أنه حازم للغاية وكتوم، حافظا للأسرار لا يحب البوح بأسراره لأي أحد مهما كان مقربا، ولديه فلسفته الخاصة ومعتقداته، كما أنه محب للعمل، حيث يُعتبر في قائمة أولوياته، وهو شخص عملي ويحب النجاح ويسعى للحفاظ عليه، كما يحب المقتنيات التاريخية والأنتيكات.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

على الصعيد المالي والمهني وكذلك العملي فأنت على موعد مع الخسوف الكلي للقمر يتنافر مع الشمس في منزلي المال وعليك أن تنتبه في خطواتك المهنية وتلتزم بميزانية محددة ولا تغامر بمصاريف إضافية حتى لا تجد نفسك غارقا في الأزمات المتعلقة بالأموال.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

وفي جانب العاطفة والمشاعر والأصدقاء فأنت اليوم الاثنين مولود برج الحمل عليك أن تواجه ولا تهرب من المسؤولية، وادرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار.