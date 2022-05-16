حظك اليوم برج الثور الاثنين 16-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم على الجانب العاطفي والمهني لكافة مواليد برج الثور، الذين يحملون شخصية طيبة القلب يفضل الكثير التعامل معها لكونها هادئة الطباع ولكنها تملك في نفس الوقت شخصية عنيدة تتمسك برأيها ولا تحيد عنه وقد يسبب لها ذلك خسارة المقربين إذ لم يفهموا طبيعة الشخصية، ورغم كل ذلك فهذا المولود صديق ووفي ومخلص للغاية لا يمكن تعويضه بسهولة.

واليوم الاثنين 16 مايو الجاري، نوضح وفق خبيرة الأبراج حظك اليوم لمواليد برج الثور، الذي يعرف عنه أن شخصيته تفي بوعودها مهما كلفها الأمر، كما أنها شخصية حنونه للغاية رغم أن مظهرها الخارجي يبدو قاس ولكنها تحمل مشاعر وطريقة في التعامل تميزها عن غيرها كون الإنسانية تطغوا عليها.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

من المعروف عن مولود برج الثور أنه بارع في تنظيم نفسه ماليا، حتى لا يضطر إلى اللجوء لأحد لمساعدته في استكمال الشهر، وعليه فإنه على جانب المال والمهنة فأنت اليوم الاثنين تمر بخسوف كلي للقمر في مواجهة برجك ويجب أن تتأنى اليوم في قراراتك المهنية والشرائية وانتبه لأقوالك كي لا تعطي انطباعا بالكبر.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

وبشأن علاقاتك العاطفية والأسرية والاجتماعية، فإنه إذا كنت متزوجا لا تثر الزوابع مع شريك حياتك ولا تتفوه معه بكلام جارح تندم عليه.