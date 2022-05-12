«التموين»: سجلنا 550 ألف علامة تجارية حتى الآن

وقع الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، مذكرة تفاهم مع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة السلعية في مصر، بهدف التعاون المشترك مع مركز بحوث التسويق المتقدمة بالجامعة (AMRC)، للاستفادة من الفرص السوقية الحالية والمستقبلية وتعزيز القيمة المضافة لكلا الطرفين، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصري، وتنافسيته علي المستوي العالمي، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الشروق.

شراكة طويلة الأجل

ومن المقرر أن يستهل هذا التعاون الاستراتيجي الفريد والشراكة طويلة الأجل، في مشروعين رئيسسيين، إذ يركز المشروع الأول على إطلاق مؤشر قيمة العلامات التجارية في السوق المصري، شاملًا جميع العلامات التجارية المسجلة في مصر من جميع أنحاء العالم، والتي تعد مبادرة بحثية استشارية رائدة من نوعها علي مستوي العالم، بينما يتمثل المشروع الثاني في تصميم و تنفيذ الاستراتيجية التسويقية ونظام التسويق المتكامل للشركة المصرية لإنتاج المشغولات الذهبية والفضية والأحجار النفيسة، والتي تعد أحد أهم الاستراتيجيات الاستثمارية لحماية الاقتصاد المصري.

الجامعة البريطانية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التموين

وأشار «لطفي»، إلى أن الجامعة البريطانية في مصر، تعمل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدة مجالات لوجستية، وتدرس عمل برامج متخصصة في مجالات تصميم المجوهرات، مشيرًا إلى أن الجامعة تتعاون مع الوزارة في توفير الوزارة لمتحدثين متخصصون للطلاب الجامعة، وكذلك عمل صالون ثقافي دوري في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الوزارة تحرص على تدريب العاملين

وقال «عشماوي»، إن الوزارة تحرص على التدريب المستمر للعاملين من التموين والتجارة الداخلية، من خلال التعاون مع الجامعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهد توقيع المذكرة، الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية للدراسات العليا للبحوث والمشروعات، والأستاذ الدكتور محمد إسماعيل مستشار رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والأستاذة الدكتورة ودودة بدران عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، والأستاذ الدكتور وائل قرطام أستاذ التسويق ومدير مركز بحوث التسويق المتقدمة، وتضمن توقيع المذكرة، تصميم وتنفيذ أبحاث التسويق المبتكره وغير التقليدية وغيرها من الأبحاث التي تقع في نطاق تخصصات الجامعة البريطانية في مصر، بهدف دعم جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة السلعية في مصر، على خلق وإكتساب ميزة تنافسية مستدامة والتواصل البحثي، فضلًا عن تصميم وتنفيذ برامج الشهادات المهنية والتدريب الفني والإدارى لرفع الكفاءة والفاعلية الفنية والتشغيلية للعاملين بالجهاز.

وأعرب رئيس الجامعة البريطانية، عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة السلعية في مصر، ومركز بحوث التسويق المتقدم AMRC مضيفًا في كلمة إلقاها إن توقيع هذة الاتفاقية والمشاريع المرتبطة بها بمثابة تحالف استراتيجي وشراكة طويلة الأمد مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة السلعية في مصر وبطبيعة الحال، سيعزز هذا المشروع دور الوزارة والجامعة في دعم خطة مصر الاستراتيجية 2030، والتي تقوم على مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، وربط مخرجات الجامعة بالصناعة وتحديداً في مجال إدارة الموارد والطاقات المستقبلية.

عشماوي: العلامات التجارية جزءا من حقوق الملكية

وأضاف «لطفي» أن هذا التعاون يعد تجسيدًا ملموسًا لثورة التحول الكامل للجامعة البريطانية في مصر، في مجالات البحث العلمي والتعليم وخدمة المجتمع، مضيفًا: «نحن جميعًا وكلاء للتغيير ونعمل على نشر الوعي، واستخدام جميع الموارد المتاحة بكفاءة لخدمة المجتمع بما يتوافق مع أهداف الدولة المصرية».

وأكد «عشماوي»، أن العلامات التجارية تعد جزءًا من حقوق الملكية الفكرية في مصر، فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعى تمثل جزءًا من النشاط التجاري، الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة في شكل نشاط تجارى، وتتدخل في تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى في صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وأن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان فرداً أو مؤسسة إعتبارية حيث يتقدم إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب التسجيل التجاري التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية وأن إجمالى العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز تقارب 550 ألف علامة تجارية حتى الآن، بالإضافة إلى تسجيل ما يقرب 150 ألف علامة دولية حتى الآن وأن 20% من إجمالي ما جرى تسجيله من علامات تجارية منذ إنشاء هذه الخدمة عام 1935 تم خلال الثلاثة سنوات والنصف الماضية .