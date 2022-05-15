توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. استمرار نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة

تتوقع الأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية خلال طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث تكون الرياح متقطعة على جنوب البلاد، وغير مثيرة للرمال والأتربة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على جنوب سيناء، وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، خاصة مع وجود انخفاض ما بين 2: 3 درجات في الحرارة خلال الأيام المقبلة.

ومع بداية ساعات الليل، يسود طقس مائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى والوجه البحري، ولطيف على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 16 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 17 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 18 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.