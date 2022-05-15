رفع آثار انقلاب سيارة بطريق الأوتوستراد وصيانة فواصل كوبري بالمعادي

تلقت غرفة عمليات حي المعادي برئاسة اللواء أحمد جودة، رئيس الحي، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق الاوتوستراد في الاتجاه القادم من حلوان لمدينة نصر، وعلى الفور توجه رئيس الحي لموقع الحادث، وتبين إصابة مواطن وتم نقله إلى مستشفى المبرة، ووفاة آخر، وتمكن رجال المرور والمتابعة من رفع آثار الحادث وانسياب الحركة المرورية.

صيانة فواصل الكباري

كما يواصل حي المعادي بالقاهرة من خلال شركة المقاولون العرب العمل على اإصلاح الفواصل المعدنية لكوبري الفاروق، تحت إشراف مديرية الطرق بمحافظة القاهرة، وبالتنسيق مع مرور المعادي، وتم وضع خدمة ثابتة لتسيير حركة المرور، ويمكن اتخاذ محور كوبري «شمال طرة - الكورنيش»، كبديل لكوبري الفاروق مع استمرار العمل لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وشن حي المعادي حملة للتصدي والقضاء على المخالفات والإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات، من خلال رفع إشغالات الكافيهات والمحلات المخالفة بعدد من الشوارع والمواقع، ومنها محيط الإدارة التعليمية ومدرسة الثانوي، وشارع حسنين دسوقي، وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها مخازن الحي.

كما تم رفع إشغالات حواجز حديدية بشارع تقسيم الزهور، وإزالة كل ما يعوق المارة وحركة سير السيارات، وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها في مخازن الحي.

إزالة الإشغالات

وأكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي المعادي، أن الحملات مستمرة لضبط الشارع وإزالة المخالفات والإشغالات، بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وتعليمات المهندسة جيهان عبدالمعنم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، باستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالأحياء لتوفير كل سبل الراحة والأمان للمواطن، وتحسين جميع مستوى الخدمات، وجار حاليا استكمال توسعة شارع 216 بهدف عمل انسياب مروري، وجاري إزالة التعارضات وجمع المخلفات الناجمة عنها، من أجل خدمة أفضل للمواطنين والقضاء على أي مشكلات زحام.