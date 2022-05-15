رئيس الوزراء: نستهدف زيادة صادراتنا إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ توطين الصناعات الوطنية وتوسيع القاعدة الإنتاجية قضية محورية، موضحًا أنَّ الإجراءات التي اتخذناها في الفترة الماضية زودت قطاع الصناعة، إذ شهد طفرة كبيرة جدًا في العامين الماضيين حتى مع مشكلات كورونا.

أصدرنا 51 ألف رخصة تشغيل في 4 سنوات.. و2.5 مليون فرصة عمل جديدة

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عالمي منعقد حاليًا، أنَّه «خلال السنوات الأربع الماضية أصدرنا 51 ألف رخصة تشغيل، أي أن كل هذه المصانع عملت على تركيب الماكينات وأصدرت رخصة تشغيل حتى تبدأ عجلة الإنتاج، ووفرت هذه المصانع نحو 2.5 مليون فرصة عمل جديدة».

وتابع أنَّ القطاعات الصناعية التي حققت نموًا كبيرًا كانت كلها مرتبطة بالمشروعات القومية للدولة المصرية، مثل القطاعات الهندسية والمعدنية والتشييد والبناء والكيماويات والصناعات الدوائية والغذائية، إذ شجعت القطاع الخاص على عمل منشآت جديدة.

انتهينا من إعداد برنامج صناعة السيارات وتوطينها

وأردف رئيس مجلس الوزراء: «نستهدف تعظيم صادراتنا في 9 قطاعات أساسية لتصل إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات على الأكثر، ونسعى إلى تقليل فاتورة الاستيراد خلال 3 أو 4 سنوات».

وواصل مدبولي: «انتهينا من إعداد برنامج صناعة السيارات وتوطينها وستطلق استراتيجية توطين صناعة السيارات قبل نهاية مايو، التي تعمل على 4 محاور أساسية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع السيارات الكهربائية وصديقة البيئة».

وأكّد رئيس مجلس الوزراء أنَّ الدولة ستطرح مشروعات كبيرة في مراكز البيانات ومشروعات شبكات نقل البترول والغاز والتوسعات في محطات إسالة الغاز وإعادة تأهيل محطات الرياح.