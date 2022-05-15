مدبولي: من يحصل على 2500 جنيه راتب شهري لن يخصم من جنيه واحد ضرائب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة ستخصص 130 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، لامتصاص جزء من أعباء الأزمات الاقتصادية عن المواطن المصري، موضحًا أنّ مستوى الدخل في مصر مختلف عن باقي الدولة.

تخفيف الأعباء الاقتصادية

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أنّ مصر تحركت لتخصيص جزء كاحتياطي لتخفيف الأعباء، والرئيس السيسي وجّه بإضافة 450 ألف أسرة جديدة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وسنبدأ التفعيل من 1 يوليو، متابعا: «رفعنا الإعفاء الضريبي الشخصي 25%، بمعنى أنّ المواطن الذي يبلغ راتبه 2500 جنيه في الشهر لا يخصم منه جنيه واحد ضرائب».

جهود الدولة لزيادة المعاشات والرواتب

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنّ الدولة المصرية لديها 10 ملايين مستفيد من المعاشات، يتم رفع معاشاتهم بشكل سنوي، كما تعجّلت الدولة في إجراءات زيادة المرتبات اعتبارا من شهر أبريل الماضي، ما كلفها أرقاما كبيرة.

وأوضح مدبولي، أنّ الدولة المصرية تحركت بالكامل لتوفير السلع والمنافذ بأسعار أقل من مثيلتها في السوق العادي، وجرى توزيع «شنط رمضان»، ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار الأمر بأسعار تقل عن الأسعار التجارية.