«الصحفيون ومقالاتهم» سؤال بامتحان إنجليزي ثالثة إعدادي بالجيزة

«يعمل الصحفيون في الوقت الحالي إلكترونيا، إذ ينشرون مقالتهم على المواقع الإلكترونية، بعد أن يتخذ رئيس التحرير قراراً بنشرها، الذي درس الإعلام والصحافة في الجامعة ومحباً لها ومحباً أيضاً لطبيعة العمل، فضلاً عن دراسته باللغة الإنجليزية، التي مكنته من التواصل مع العديد من أطراف المجتمع».

هكذا جاء السؤال الثاني في امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة، الذي عقد اليوم ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بعد أن وضعه موجه العموم في المديرية، وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات، والتقويم التربوي.

مدرس يوضح إجابة السؤال

وأجاب مدحت ماضي، مدرس لغة إنجليزية في حديثه لـ«الوطن» عن السؤال: «الإجابة ستكون هكذا بالترتيب Language / online / articles / have»، موضحاً أن الامتحان جاء في مستوى سهل ومناسب للوقت المحدد للإجابة عليه».

وأكد محمد علاء، طالب بالصف الثالث الإعدادي، أن الامتحان جاء في مستوى متوسط، موضحا أن القطعة بها المفاهيم الجديدة لكن مستوى الامتحان بشكل عام متوسط، والوقت المخصص للإجابة مناسب إلى حد ما.

وأضاف «علاء» لـ«الوطن»، أن الأسئلة جاءت من المقرر الدراسي، وأسئلة الأكمل تحتاج إلى طالب فاهم معاني الكلمات بشكل جيد، لافتاً إلى أن اللجان الامتحانية طبقت كافة الإجراءات الوقائية بشكل جيد.

سلومة: لم نرصد أي شكاوى

وفي سياق متصل، قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن الامتحان سار بصورة منتظمة دون أي معوقات، ولم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب، موضحاً أنه وضع وفق المواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن الامتحان عقد في لجان مؤمنة ووسط تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه غير مسموح لأي طالب بدخول الامتحان سواء بكتاب المدرسة أو الهاتف المحمول أو أي مذكرات خارجية.