تباين آراء الطلاب بشأن امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني بسوهاج

تباينت آراء الطلاب اليوم بشان امتحان اللغة العربية في امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني بمحافظة سوهاج، إذ أدي طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم بمحافظة سوهاج اختبار مادة اللغة العربية بالمدارس العامة والخاصة والخاصة اللغات والمدارس الرياضية.

أراء الطلاب حول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني بمحافظة سوهاج

وجاءت آراء الطلاب ورد فعلهم على اختبار اللغة العربية في امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني مختلفة ما بين سهل ومقبول، وغير مباشر ويحتاج للوقت والمجهود الذهني الكبير.

قال محمد علي، طالب بمدرسة الإعدادية الجديدة، إن الامتحان كان سهلا ومباشرا وكل الأسئلة متوقعة ومن نماذج الوزارة، مضيفا أنه يتمنى الامتحانات المقبلة تأتي في المستوى نفسه، بينما قالت الطالبة سهيلة أسامة، بمدرسة ناصر الإعدادية بنات، الامتحان مباشر ولكن استلزم وقتا للحل، متابعة «مسكت القلم من أول دقيقة بالامتحان لآخر الوقت».

بينما كان رأي الطالب محمد عمر، بالصف الثالث، أن الامتحان جاء معظمه في مستوى الطالب المتميز، حيث لاقى صعوبة في حل الكثير من الأسئلة خاصة مفردات الكلمات، «في المعاني تحس كل الكلمات تنفع صح، الامتحان كان عايز تفكير كتير».

مواصفات ورق امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني بمحافظة سوهاج

جدير بالذكر أعلن الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن الورقة الامتحانية في امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني مسؤولية التوجيه الخاص بكل مادة، وأنه تم تخصيص 20 دقيقة آخر امتحان اللغة العربية للإملاء.

عدد طلاب امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني بمحافظة سوهاج

هذا وقد أدي اليوم 90 ألف 976 طالبا وطالبة بمحافظة سوهاج امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني في 472 لجنة داخل 11 إدارة تعليمية.