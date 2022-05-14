حل امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي 2022.. اعرف إعراب «البنيان»

يستغرق حل امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي 2022، وقتًا طويلًا، هكذا عبر طلاب محافظة الجيزة عن رأيهم في مستوى امتحان مادة اللغة العربية، الذي عقد اليوم ورقيًا في المدارس مشيرين إلى أنه «سهل ممتنع»، إذ تم وضعه من قبل المديرية وعقد موحدًا على مستوى الإدارات التعليمية.

تفاصيل حل امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي 2022

أثناء حل امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي 2022، أكد الطلاب أنهم تفاجأوا بسؤال التعبير وهو كتابة دعوة وموضوعات جديدة كالأنشطة المدرسية، مؤكدين لـ«الوطن»، أن سؤال النحو به بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز وفهم.

وقدم محمود البارودي، مدرس لغة عربية، حلًا لامتحان العربي للصف الثالث الإعدادي 2022، مؤكدًا أنه جاء في مستوى سهل ولا توجد به أسئلة معقدة.

وأضاف «البارودي» لـ«الوطن»، أن حل امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي 2022 يحتاج إلى تركيز وفهم الطالب لمخرجات التعلم بشكل جيد، فضلًا عن التدريب خاصة على أسئلة النحو.

حل امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي 2022

قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي 2022 سار بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحًا أنه لم يتم رصد أي شكوى من قبل الطلاب حو لطبيعة الأسئلة.

ورقة أسئلة امتحان العربي مطابقة للمواصفات الفنية

وأضاف «سلومة» في بيان له، أن ورقة أسئلة امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي 2022 مطابقة للمواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشددًا على الطلاب بضرورة التركيز في المواد المقبلة والاستفادة من المنصات التعليمية.

وشدد على جميع مديري الإدارات التعليمية بضرورة الاتلزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا في جميع اللجان الامتحانية.