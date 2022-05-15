أسعار الطماطم اليوم الأحد 15-5-2022 في الأسواق المصرية

على الرغم من انخفاض أسعار الطماطم اليوم في الأسواق المحلية المصرية، إلا أنها تعتبر الشاغل اليومي لعمليات البحث من جانب شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في متابعة أسعارالخضروات، قبل التوجه اليومي للأسواق.

وفي إطار ما تقدمه بوابة «الوطن» من خدمات لقرائها بشكل مستمر، نوضح من خلال السطور التالية، أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، اليوم الأحد الموافق 15 مايو من عام 2022، بالإضافة إلى أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، التي جاءت كالتالي:

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق

تتراوح أسعار الطماطم اليوم في الأسواق المحلية المصرية، ما بين 10 و12 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وذلك في عدد كبير من الأسواق بالمحافظات حسب جودة الطماطم المعروضة.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

وسجلت أسعار الخضروات الطازجة، اليوم بالأسواق، انخفاضًا طفيفًا عن أسعار الأسبوعين الماضيين، وذلك للكيلو جرام الواحد، وهي كما يلي:

- سعر كيلو جرام من الجزر يتراوح 3 و5 جنيهات.

- سعر كيلو الليمون البلدي يتراوح بين 20 و25 جنيهًا.

- سعر كيلو الفاصوليا الخضراء بين 8 و10 جنيهات.

- سعر كيلو البصل يتراوح بين 2.5 و4 جنيهات.

- سعر الفلفل الأخضر الحار يتراوح بين 10 و12 جنيهًا.

- سعر الفلفل الألوان يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الخيار بين 4 و7 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الكوسة بين 8 و10 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 4 و5 جنيهات.

- سعر كيلو الثوم البلدي يتراوح بين 12 و14 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الملوخية ما بين 8 و10 جنيهات.

- سعر كيلو السبانخ بين 6 إلى 7.5 جنيه.

- سعر كيلو الفلفل الرومي يتراوح بين 10 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكيلو من الباذنجان البلدي ما بين 5 و8 جنيهات، والباذنجان الرومي بين 5 و8 جنيهات، والأبيض ما بين 10 و15 جنيهًا.

- سعر البسلة يتراوح ما بين 4 و8 جنيهات.