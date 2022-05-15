استبعاد 7 رؤساء لجان ومراقبين وإحالتهم للتحقيق في 5 مدارس بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، حيث أدى 61 ألفا و499 طالبا وطالبة امتحان اللغة الإنجليزية، وتغيب عن أداء الامتحان 442 طالبا وطالبة، ورصدت غرفة العمليات بالمديرية، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددا من المخالفات، وتم استبعاد 7 مشاركين في الامتحانات وتحويلهم للشئون القانونية.

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويطمئن على الطلاب

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم ،عددا من المدارس لمتابعة أعمال امتحانات الصف الثالث الإعدادي، كما تابع أعمال الامتحانات من غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل «أونلاين» بغرف العمليات الفرعية والإدارات التعليمية، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان له، إنه جرى إلغاء ندب رئيس لجنة مدرسة الشهيد ياسر فريج، وإحالته للتحقيق، نظرا لوجود مخالفات في اللجنة، وتم إسناد العمل إلى المراقب الأول، كما تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة الكوم الطويل الابتدائية، ومراقب كنترول باللجنة لواقعة غش إلكتروني لمادة اللغة الإنجليزية، ووجود نسخة منه على تليفونه المحمول وإحالتهما للتحقيق، كما تم استبعاد رئيس لجنة حسن مصطفى الابتدائية.

استبعاد رئيس لجنة بسبب مديرة مدرسة

كما تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة القرضا للتعليم الأساسي، لسماحه لمديرة مدرسة بالتواجد بها لوجود مانع قانوني يمنعها من التواجد باللجنة، كما تم استبعاد مراقب أول بلجنة الشهيد عزت القاضي بشباس الشهداء بدسوق، وملاحظ لوجود مانع قانوني يمنعهما من التواجد باللجنة، وإحالتهم للشئون القانونية.