كريم فهمي يرد على إمكانية زواجه من أربع سيدات: مراتي هتحللني أنا شخصيا

تطرق الفنان كريم فهمي، إلى مسألة تعدد الزوجات، وإمكانية زواجه أكثر من امرأة، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، بعدما سألته إحدى المتابعات على أن الشرع سمح للرجل بالزواج أكثر من مرة.

متابعة تسأل كريم فهمي عن إمكانية زواجه من أربع سيدات

واستقبل كريم فهمي، عددًا من التساؤلات التي أجاب عليها ونشرها عبر خاصية ستوري بحسابه على موقع انستجرام، حيث قالت له متابعة: إنت عسل، وعلى فكرة الشرع محلل أربعة.

ورد كريم فهمي، ساخرًا: الشرع محلل أربعة، ودانية هتحللني أنا شخصيًا، في إشارة إلى زوجته.

كريم فهمي يعبر عن حبه لزوجته بصورهما على انستجرام

واعتاد فهمي على نشر صور تجمعه وزوجته عبر حسابه على موقع انستجرام، والإشارة إلى الدول التي يقومان بزيارتها معا، فيما يحرص على الإشارة لابنتيه كاميليا وناعومي دون إظهار ملامحهما للجمهور.

وغاب كريم فهمي، عن موسم مسلسلات رمضان 2022، فيما يشارك في مسلسل بعنوان أزمة منتصف العمر مع ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، عمر السعيد، رشدي الشامي، تأليف أحمد عادل سلطان، إخراج كريم العدل.

ونفى وجود تعاون بينه والفنان محمد رمضان، الذي قال عنه إنه يحبه، وتأكيده أن ما يتردد بشأن تعاونهما في عمل فني أمر ليس صحيحًا بالمرة.

جاء ذلك في الوقت الذي يستعد فيه محمد رمضان للسينما من خلال فيلم جديد يحمل اسم نمبر وان، وهو اللقب الذي عرف به رمضان بعد طرح أغنيته الشهيرة بنفس الاسم، والفيلم من إخراج ياسر سامي، الذي سبق وتعاون معه في أكثر من عمل فني.