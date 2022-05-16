سقوط ضحايا بإطلاق نار في كنيسة بكاليفورنيا

أفادت وكالات ووسائل إعلام أمريكية، قبل قليل، بسقوط ضحايا بإطلاق نار في كنيسة بكاليفورنيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

قتلى في كاليفورنيا

قالت السلطات الأمريكية، إن عدة أشخاص قتلوا الأحد في كنيسة في جنوب كاليفورنيا، وقالت إدارة شرطة مقاطعة أورانج على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن إطلاق النار وقع في كنيسة لم تذكر اسمها على شارع 24000 طريق El Toro في مدينة لاجونا وودز.

وقالت الوزارة: «لقد احتجزنا شخصًا واستعدنا سلاحًا قد يكون متورطًا»، وكان عملاء فيدراليون من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، يردون على مكان الحادث، وفق ما ذكرته وكالة «أسيوشتد برس» الأمريكية، ولم تتوفر المزيد من التفاصيل عن الحادث.