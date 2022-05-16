5 نصائح ذكية تمكنك من توفير الأموال.. ابعد عن العادات باهظة الثمن

يعد ادخار الأموال مفهومًا بسيطًا، لا تنفق الكثير وضع الأموال الزائدة في حساب التوفير، ومع ذلك قد يكون توفير المال أمرًا صعبًا للغاية، أمامك المطاعم المفضلة وتجار التجزئة والحفلات الموسيقية والمناسبات الخاصة الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الملابس أيضاً، أمام كل هذا من الصعب المقاومة.

لذلك ترصد «الوطن» في هذا التقرير نصائح واستراتيجيات لتوفير المال، «لا تنفق الكثير»، وفكر في تلك النصائح للاحتفاظ بمزيد من الأموال في حساباتك.

1 - توجيه المكاسب غير المتوقعة إلى حساب التوفير

ينصح ميجيل سورو، المحامي المقيم في ميامي والذي يدير موقع التمويل الشخصي RichMiser.com، بإيداع كل الدخل غير المتوقع، بفتح حساب توفير منفصل مقابل مبالغ نقدية غير متوقعة.

2 - ابدأ هواية توفير المال

إذا تعلمت الخياطة، يمكنك إصلاح الثقوب واستبدال الأزرار والحفاظ على ملابسك المفضلة لفترة أطول، إذا تعلمت الطهي أو جربت يدك في الخبز، فقد تنفق أقل على الوجبات الجاهزة، تعلم كيفية الإصلاح أو القيام بالأشياء، وسوف تنفق أقل مقابل توظيف شخص لإصلاح الأشياء أو القيام بها.

3 - تسوق يوم الأربعاء

ما الذي يميز يوم الأربعاء؟ تطلق العديد من متاجر البقالة مبيعات جديدة في منتصف الأسبوع، في أيام الأربعاء بشكل عام، لذلك غالبًا ما يحصل المتسوقون الذين يتصفحون صفحات الخاصة بالمتاجر للحصول على العروض الترويجية والخصومات الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، تحترم المتاجر أحيانًا كوبونات الأسبوع السابق، وأفضل ما في الأمر أنه يمكنك زيادة مدخراتك إلى أقصى حد أثناء التسوق في أوقات أقل ازدحامًا من الأسبوع.

4 - قم بعمل قائمة

بدلاً من شراء أي شيء على الفور، احفظ الإعلانات للعناصر والسلع التي تريدها، أو لديك ملف يحتوي على روابط لمشتريات معينة تخطط للقيام بها في وقت ما.

5 - الإقلاع عن العادات باهظة الثمن

هذه ليست طريقة ممتعة لتوفير المال، ولكنها قد تضيف الكثير من الأموال إلى حسابك الجاري أو حساب التوفير، إذا كنت تتسوق كثيرا، أو إذا كنت تدخن أو تأكل الكثير من الوجبات السريعة، إذا كانت هناك عادة أو سلوك تشعر أنه يجب عليك التخلي عنه، فيمكنك فعل ذلك لتوفير المال.