الرئيس الأوكراني يقيل قائد قوات الدفاع الإقليمية

عين رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، اللواء إيغور إيفانوفيتش تانتسيورا، قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، خلفا لـ المقال يوري جالوشكين.

وأضاف زيلينسكي، أن بلاده تبذل قصارى جهدها للحفاظ على أقصى قدر من الاهتمام العالمي بـ أوكرانيا ولتوفير المعلومات والدعم السياسي للبلاد.

زيلينسكي: بلادنا تبذل قصارى جهدها لجمع دعم العالم

وسيلقي الرئيس الأوكراني، في 23 مايو الجاري، كلمة أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، مضيفا في فيديو، أمس الأحد، إن بلاده تبذل قصارى جهدها لجمع دعم العالم بشكل كامل، والمشاركة في المنتدى هي واحدة من أفضل الفرص لذلك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

ماكونيل يدعو الرئيس الأمريكي إلى تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب

وفي وقت سابق، دعا زعيم الجمهوريين بمجلس «الشيوخ» الأمريكي، ميتش ماكونيل، رئيس بلاده، جو بايدن، إلى تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب بسبب حربها على أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

حزبان في السويد ينتقدان قرار ستوكهولم

وفي سياق متصل، انتقد حزبا «اليسار» و«حماية البيئة» في السويد، قرار «ستوكهولم»، الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وقال الحزبان، إن القرار قد يؤدي إلى التصعيد في شمالي أوروبا.

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس «الاتحاد الروسي»، فيكتور بونداريف، إن «موسكو» ستعزز من وجودها العسكري على الحدود مع فنلندا في حالة انضمامها لحلف «الناتو»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

اقتصاديا، كشف البروفيسور في جامعة «جورج ميسون» الأمريكية،، بيل شنايدر، لصحيفة «هيل» الأمريكية، أن رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي»، لأسعار الفائدة قد يؤدي إلى دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.