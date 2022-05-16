مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل في أسيوط

لقي طفل مصرعه وأُصيب اثنين آخرين، إثر انقلاب تروسيكل على جانب الطريق بساحل سليم في أسيوط، ونقلت الجثة والمصابين للمستشفى المركزي.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل دائرة المركز ووقوع متوفى ومصابين.

تفاصيل الحادث

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط تروسيكل على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن وفاة كيرلس ممتاز كمال صادق (10 أعوام)، وإصابة ميلاد سامح سامي، 20 عاما، سائق التروسيكل، روماني نادي عبدالمسيح، 16 عاما.

رفع آثار الحادث

ونقلت الجثة والمصابين للمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، ورفعت آثار الحادث وجرى تسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع طفل صعقا بالكهرباء

وشهدت أسيوط منذ أمس الأحد عدد من الحوادث التي راح ضحيتها أطفال، بينها مصرع طفل صعقا بالكهرباء في عمود إنارة، أمام منزله بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بوصول بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول الطفل «حماده بركات محمد ثابت» 10 أعوام، مقيم بقرية المعابدة الغربية بمنطقة العوامة، جثة هامدة، إثر إصابته بصعق كهربائي من عمود إنارة أمام المنزل، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبنوب تحت تصرف النيابة.

وبالانتقال وسؤال أسرة الطفل، أكدت أنّه أثناء لهو الطفل أمام منزله، لمس عمود الإنارة فأصيب بصعق كهربائي وتوفي في الحال، بينما أوضح مصدر بمجلس مدينة أبنوب، أنّه جرى إخطار كهرباء أبنوب لفصل التيار، ونقل عمود الإناره من أمام المنزل.