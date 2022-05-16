رئيس التحرير

محمود مسلم

باحثة في علم الليزر.. معلومات عن إلهام فضالي المشاركة بـ«مصر تستطيع 6»

صاحبة أفضل بحث في الفيزياء عالميا 2020

كتب:

منة عبده
09:19 ص | الإثنين 16 مايو 2022
إلهام فضالي.. إحدى المشاركات فى مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

إلهام فضالي.. إحدى المشاركات فى مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

بمشاركة نخبة من الخبراء المصريين في الخارج، تنطلق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، نهاية مايو الجاري، لمناقشة ملف توطين الصناعة، كأحد أهم محاور الاقتصاد القومي المصري.

«الهجرة» تستعد لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

وتستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال الأيام الجارية، لإطلاق المؤتمر، من خلال تجهيز المحاور والجلسات الخاصة بهذه النسخة من المؤتمر. 

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، 10 معلومات عن إلهام فضالي، إحدى أبرز المشاركات في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج. 

10 معلومات عن إلهام فضالي

1- صاحبة أفضل بحث في الفيزياء عالميًا عام 2020، وإحدى المشاركات بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة». 

2- المصرية الأولى التي فازت بجائزة إنجاز العام في الفيزياء عن بحثها بجامعة «إيندهوفن»، الهولندية.

3- باحثة في مجال علوم الليزر في تطبيقات الدوائر الضوئية، بشركة آبل بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

4- حاصلة على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في الفيزياء التطبيقية، من جامعة ايندهوفن للتكنولوجيا في هولندا عام 2021 لتطوير المواد النانو مترية، وأشباه الموصلات. 

5- حاصلة على درجة مزدوجة في ماجيستير علوم النانو تكنولوجي، مع مرتبة الشرف، تخصص الإلكترونيات الدقيقة من جامعة لوفن ببلجيكا، وجامعة شالمرز، للتكنولوجيا في السويد عام 2015.

6- حاصلة على بكالوريوس العلوم في هندسة الإلكترونيات مع مرتبة الشرف، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عام 2013. 

7- عملت كباحث في مركز تكنولوجيا فيزياء الكم البحثي التابع لقسم علوم الفيزياء، بجامعة دلفت للتكنولوجيا.

8- عملت كباحث دكتوراة في جامعة ايندهوفن للتكنولوجيا، بقسم الفيزياء التطبيقية.

9- حاصلة على جائزة السبق العلمي في الفيزياء عن عام 2020. 

10- حاصلة على جائزة أفضل فكرة تكنولوجية إبداعية لعام 2020، من المجلة الهولندية التكنولوجية. 

اقرأ المزيد:

وزيرة الهجرة: مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» يأتي في توقيت بالغ الأهمية

وزيرة الهجرة تشيد بجهود بطلة مصرية في الدفاع عن حقوق متحدي الإعاقة بأمريكا

وزيرة الهجرة تشيد بجهود البطلة مارينا نخلة في الدفاع عن حقوق متحدي الإعاقة

وزيرة الهجرة لـ«الوطن»: «مصر تستطيع 6» يناقش الذكاء الاصطناعي والرقمنة

امتحان أولى ثانوي.. ماذا يحدث إذا اتجهت تيارات الهجرة الداخلية للمناطق العمرانية؟

للمصريين بالخارج.. خطوات الاستفادة من خدمات «الهجرة» أون لاين «فيديو»

«الهجرة» تعلن عن 13 خدمة للمصريين بالخارج «فيديو»

وزيرة الهجرة تستقبل رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.