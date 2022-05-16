باحثة في علم الليزر.. معلومات عن إلهام فضالي المشاركة بـ«مصر تستطيع 6»

بمشاركة نخبة من الخبراء المصريين في الخارج، تنطلق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، نهاية مايو الجاري، لمناقشة ملف توطين الصناعة، كأحد أهم محاور الاقتصاد القومي المصري.

«الهجرة» تستعد لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

وتستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال الأيام الجارية، لإطلاق المؤتمر، من خلال تجهيز المحاور والجلسات الخاصة بهذه النسخة من المؤتمر.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، 10 معلومات عن إلهام فضالي، إحدى أبرز المشاركات في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

10 معلومات عن إلهام فضالي

1- صاحبة أفضل بحث في الفيزياء عالميًا عام 2020، وإحدى المشاركات بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

2- المصرية الأولى التي فازت بجائزة إنجاز العام في الفيزياء عن بحثها بجامعة «إيندهوفن»، الهولندية.

3- باحثة في مجال علوم الليزر في تطبيقات الدوائر الضوئية، بشركة آبل بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

4- حاصلة على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في الفيزياء التطبيقية، من جامعة ايندهوفن للتكنولوجيا في هولندا عام 2021 لتطوير المواد النانو مترية، وأشباه الموصلات.

5- حاصلة على درجة مزدوجة في ماجيستير علوم النانو تكنولوجي، مع مرتبة الشرف، تخصص الإلكترونيات الدقيقة من جامعة لوفن ببلجيكا، وجامعة شالمرز، للتكنولوجيا في السويد عام 2015.

6- حاصلة على بكالوريوس العلوم في هندسة الإلكترونيات مع مرتبة الشرف، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عام 2013.

7- عملت كباحث في مركز تكنولوجيا فيزياء الكم البحثي التابع لقسم علوم الفيزياء، بجامعة دلفت للتكنولوجيا.

8- عملت كباحث دكتوراة في جامعة ايندهوفن للتكنولوجيا، بقسم الفيزياء التطبيقية.

9- حاصلة على جائزة السبق العلمي في الفيزياء عن عام 2020.

10- حاصلة على جائزة أفضل فكرة تكنولوجية إبداعية لعام 2020، من المجلة الهولندية التكنولوجية.