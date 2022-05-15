مصرع شاب داخل خزان مياه في شركة خاصة بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم الأحد، في خزان مياه بإحدى الشركات الخاصة في قرية أبو سلطان، التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثمان شاب يدعى أحمد جمال عطية، 27 سنة، عامل في الشركة الأميرية بأبو سلطان.

نقل الجثمان إلى المشرحة

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة فايد في محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ، لفحص الواقعة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وسؤال شهود العيان.

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف، نقلت جثمان الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزي.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان، وانتداب مفتش الصحة لمعاينته وكتابة تقرير الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبه جنائية في الواقعة.

دفن جثمان شاب توفى في تفحم سيارة بالإسماعيلية

وأمرت جهات التحقيق في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بدفن جثمان شاب في الأربعينيات من العمر، لقي مصرعه في حادث مروري علي محور 30 يونيو في اتجاه القاهرة، ما تسبب في اشتعال النيران في السيارة وتفحمها بشكل كامل.

وانتدبت النيابة العامة مفتش الصحة لمعاينة ومناظرة الجثمان، فيما توصلت الشرطة إلى هويته، ويدعى أحمد محمد عبد السميع، مقيم بمحافظة القاهرة، وهو رجل أعمال يمتلك فروعا لإحدى ماركات الملابس في القاهرة.