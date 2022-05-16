تداول أسئلة امتحان الإنجليزية لـ«أولى ثانوي» علي صفحات منصة تليجرام

تداولت صفحات على منصة التواصل الاجتماعي «تليجرام»، أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، الجزء الورقي الذي يتضمن الأسئلة المقالية، ويؤديه طلاب الصف الأول الثانوي الآن باللجان الامتحانية داخل المدارس، بعد بدء الوقت.

غرفة التعليم: نتابع الأوراق المتداولة للتأكد من صحة الواقعة

وقال مصدر بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الغرفة تتابع الأوراق المتداولة علي «صفحات الغش»، للتأكد من صحتها.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ غرفة العمليات تمتلك وسائل عديدة للوصول إلى الطلاب الغشاشين الذين يحاولون تصوير ورق الأسئلة، مؤكداً أنه حال التأكد من أن الأسئلة المتداولة هي نفس أسئلة الامتحان سيتم ضبط المتسبب في تصوير الأسئلة ونشرها.

تطبيق قانون الغش ضد أي طالب نشر أو أذاع أو روج اسئلة الامتحانات

وأشار المصدر إلى أن أي طالب قام طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة ورقة الأسئلة علي صفحات الغش سيخضع لتطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتطبيق العقوبات عليه.

وفي نفس السياق يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادة التاريخ واللغة الأجنبية الثانية، وتكون الفترة الأولي للامتحان الورقي ويتضمن أسئلة مقالية والفترة الثانية للامتحان الإلكتروني على جهاز التابلت ويشمل أسئلة الاختيار من متعدد.

فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي في الساعة الثانية عشر ظهراً بالمدارس غير المجهزة، امتحان التاريخ واللغة الأجنبية «الإنجليزية والألمانية والصينية والفرنسية والإسبانية والإيطالية»، في الفترة المسائية.

فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي غداً الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.