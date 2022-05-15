كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، حقيقة تسريب امتحان الإنجليزي لطلاب الصف الأول الثانوي 2022، موضحاً أن الامتحان يعقد ورقيا وإلكترونيا في المدارس المجهزة وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يتم إلحاق طلابها بالمدارس الحكومية المجهزة، ويتم تخصيص فرق تطوير تكنولوجي لحل أي مشكلات تقنية تواجه الطلاب.

حقيقة تسريب امتحان الإنجليزي للصف الأول الثانوي 2022

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تسريب امتحان الإنجليزي لطلاب الصف الأول الثانوي 2022 غير صحيح، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، والتركيز فقط في الامتحانات والمنصات التي توفرها الوزارة، مؤكداً أن الامتحانات تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

ونوه المصدر، بأن امتحان الإنجليزي لطلاب الصف الأول الثانوي 2022 يعقد ورقيا بأسئلة مقالية وضعتها الإدارات التعليمية وفق المواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وأسئلة اختيار من متعدد تعقد على جهاز التابلت في المدارس، مؤكدا أنه يتم تسليم الطالب كود الامتحان ومن خلاله يدخل على المنصة الامتحانية.

منصات تعليمية لمساعدة الطلاب في التدريب

وأكد المصدر، أن الإجابات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان الإنجليزي لطلاب الصف الأول الثانوي 2022 غير صحيحة، لافتاً إلى أن الوزارة وفرت مجموعة من المنصات التعليمية التي تساعد الطالب في التدريب على شكل الورقة الامتحانية والإجابة على الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأوضح المصدر، أنه يتم تسيلم كل طالب ورقة مفاهيم في الامتحان تشمل مجموعة من المصطلحات والمعلومات التي تساعده في حل الأسئلة، مشددا على الطلاب بضرورة تسليمها للمدرسة عقب الانتهاء من الامتحان وغير مسموح له بأخذها معه.