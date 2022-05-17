للمتقدمين للحجز.. إجراءات حضور القرعة العلنية لمقابر العاشر من رمضان

يستعد جهاز مدينة العاشر من رمضان، خلال هذه الأيام، لإجراء القرعة العلنية، الخاصة بقطع أراضي المقابر، داخل المدينة، والتي كانت قد أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة العاشر من رمضان، خلال شهر مارس الماضي، وذلك للمواطنين قاطني مدن «العبور - الشروق - العاشر من رمضان».

سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية، لتخصيص 234 قطعة أرض مقبرة جاهزة للمسلمين، بمساحة 40م2 تقريباً للمقبرة، بين المتقدمين للحجز، بشرط أن ينطبق عليهم شروط الحجز.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، إجراءات حضور القرعة العلنية لمقابر العاشر من رمضان للمتقدمين للحجز، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة العاشر من رمضان.

شروط حضور القرعة العلنية لمقابر العاشر من رمضان للمتقدمين للحجز

1- يشترط لحضور القرعة العلنية، الخاصة بمقابر مدينة العاشر من رمضان، أن يكون المتقدمين للحجز معهم إيصال سداد مقدم الحجز.

2- سيتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من الدخول في هذه القرعة، لأن مخالفة شروط الحجز، تعد سببا في عدم الحصول على مقبرة ضمن الطرح.

إجراءات حضور القرعة العلنية لمقابر العاشر من رمضان للمتقدمين للحجز

1- على العملاء المتقدمين لحجز قطع أراضي المقابر المطروحة بمدينة العاشر من رمضان، الحضور يوم الأحد الموافق 29-5-2022.

2- يجب الحضور في هذا اليوم، لتسجيل حضور القرعة العلنية.

3- متاح الحضور ذلك اليوم من الساعة العاشرة صباحا، على أن يتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهراً.

4- ثم بعد ذلك يتم البدء في إجراء القرعة العلنية.

وجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، تقوم بطرح عدد من الأراضي والمقابر، من حين لآخر، داخل المن الجديدة، على مستوى الجمهورية، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل.