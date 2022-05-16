إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني خلال ساعات بـ4 ألوان

تتصدر نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، قوائم الأكثر بحثًا عبر محرك «جوجل»، إذ يحرص جموع الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة النتائج فور إعلانها بعد انتهاء الامتحانات في 8 مايو الماضي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني خلال ساعات

وأعلنت العديد من المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية عن إعداد نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، حتى يجرى إعلانها رسميًا أمام الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق وضوابط إعلان نتيجة التقييم لطلاب الصف الرابع الابتدائي، مؤكدة أنها ستُعلن في صورة 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

صورة 4 ألوان لنتيجة الصف الرابع الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم إن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، ستعلن في صورة 4 ألوان، إذ يوضح اللون الأزرق أن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات وحصل على درجات (من 85 إلي 100)، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة وحاز درجات (من 65 لأقل من 85)، بينما اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم وحصل على درجات (من 50 لأقل من 65)، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم ودرجته (من 1 لأقل من 50).

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

ويبحث الطلاب عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، لمعرفة نتائجهم في الاختبارات، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط، إذ أدي الطلاب الامتحانات وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، ولم يتعرض أي طالب خلال الامتحانات، للإصابة بكورونا.

وسيتمكن التلاميذ من التعرف على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، من خلال الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي، باستخدام هذا الرابط.