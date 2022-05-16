جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 بسوهاج

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي بسوهاج، اليوم الأحد، امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، في ثاني أيام الامتحانات، وفقا لجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022

وبدأ اختبار مادة الجبر والإحصاء، وفقا لجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 بمحافظة سوهاج، في تمام الساعة 9 صباحا واستمر لساعتين، لينتهي في الحادية عشر صباحا، وحصل الطلاب على نصف ساعة فترة راحة، ثم أدوا اختبار التربية الفنية الذي بدأ الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا ليستمر ساعتين أيضا.

وعقب خروج الطلاب من اختبار الجبر والإحصاء إحدى فروع مادة الرياضيات، أعرب معظمهم عن سهولة الامتحان، بينما اشتكى البعض من عدة نقاط كانت غير مباشرة.

آراء الطلاب حول امتحان الجبر والإحصاء بسوهاج

وعن آراء الطلاب في امتحانات الجبر والإحصاء، قالت الطالبة ياسمين محمد بمدرسة الحديثة بنات بمحافظة سوهاج، إن امتحان مادة الجبر والإحصاء كانت «سهلة ومتوقعة حتى المسائل أرقامها مش غريبة»، بينما ترى يمنى عادل أن الامتحان احتوى على بعض الصعوبات غير المباشرة، خاصة في المسائل التعويضية «محتاج تفكير كتير ووقت أطول للحل»، بينما قال محمد صالح الطالب بمدرسة الإعدادية القديمة بمدينة سوهاج، إن الامتحان كان بمستوى الطالب الجيد، وأنه يتمنى أن يكون اختبار الهندسة أقل صعوبة وفي مستوى الطالب المتوسط.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

ووفقا لجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، يؤدي الطلاب غدا الاثنين، ثالث أيام الامتحانات، اختبار مادتي العلوم والتربية الدينية، ويوم الثلاثاء مادة اللغة الإنجليزية، ويوم الأربعاء اختبار مادتي الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، فيما يؤدي الطلاب يوم الخميس آخر أيام الامتحانات، اختبار مادة الدراسات الاجتماعية.