طقس اليوم في البحيرة.. توقعات بوجود شبورة والعظمى 26 درجة

تشهد محافظة البحيرة اليوم، طقسا معتدلا مع سطوع لأشعة الشمس على كافة المدن والمراكز، وذلك وسط تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، لاسيما الطريق الزراعي والصحراوي، ويأتي ذلك عقب سقوط أمطار خفيفة أمس على عدد من المدن الساحلية، وهي «إدكو، ورشيد، والمحمودية».

طقس البحيرة اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الاثنين، مائلا للحرارة نهاراً، لطيفا ليلاً، كم اتوقعت أن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للبرودة ليلاً، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً يشهد نشاطا للرياح، وطقسا غائما جزئياً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح، شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 26 درجة مئوية وبلغت الصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات الجمهورية

وسجلت درجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم كالآتي، القاهرة بلغت العظمى بها 28 درجة، فيما سجلت الصغرى 18 درجة، وفي محافظة الإسكندرية بلغت العظمى 24 درجة وسجلت الصغرى 17 درجة.

وبمحافظة مطروح سجلت العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى بها سجلت 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى بلغت 38 درجة، والصغرى 23 درجة، وفي أسوان سجلت العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود المحافظات رياح خفيفة إلى متوسطة، كما تتوقع سقوط أمطار خفيفة لاسيما على المحافظات الساحلية.