التعليم تعلن موعد إعلان أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2022

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه سيتمّ الانتهاء من إعداد أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2022 أواخر شهر مايو الجاري على أن يتمّ إتاحتها رسميًا أمام الطلاب خلال أول أسبوع من شهر يونيو المقبل.

تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2022 للطلاب قبل الامتحانات بأسبوعين

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّه سيتمّ إتاحة أرقام الجلوس لإكترونياً، حتي يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي الاستعلام عنها، بحيث تكون في يد الطلاب بحد أقصى قبل الامتحانات بأسبوعين.

وأشار المصدر إلى أنَّه سيتم إعلان المقار الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2022، التي من المقرر أن تنعقد يوم 20 يونيو المقبل للمواد الغير مضافة للمجموع.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه سيتمّ تسليم طلاب الصف الثالث الثانوي، كتيب المفاهيم بامتحانات الثانوية العامة 2022 تحتوي من 2 إلى 3 ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات «إن احتاج الأمر».

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

يوم الإثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الأحد 17يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.