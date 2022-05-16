تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالدقهلية: نشروا الإجابات

تداول عدد من الطلاب ورقة أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية، صباح اليوم الاثنين، في محافظة الدقهلية بعد تسريب الامتحان صباح اليوم.

ونشر الطلاب ورق أسئلة الامتحان على بعض المجموعات المخصصة لتسريبها على موقع «تليجرام» ليتم تداولها على بعض الحسابات بـ«فيس بوك».

ونشر عدد من الأشخاص إجابات الامتحان بعد نصف ساعة تقريباً على نفس المجموعات على تطبيق «تليجرام»، ليتم تداولها بشكل واسع طول فترة الامتحان.

تعليم الدقهلية: لجنة لاستلام الأسئلة من المطبعة السرية

وكان قد عقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الأساسية، لمتابعة الوضع في المدارس والوقوف على مدى استعدادها لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

وقال عبد الرؤوف إنه تم تشكيل غرفة عمليات للتحرك السريع بديوان الإدارة التعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات فور حدوثها، وموافاة المديرية بأي واقعة فوراً.

وأضاف أنه تم انتقاء واختيار أفضل العناصر لتشكيل لجنة استلام الأسئلة من المطبعة السرية الخاصة بالشهادة الإعدادية، والمسؤولة عن التوزيع للمدارس، ومراعاة تمثيل كل من المتابعة والتعليم الإعدادي والأمن.

121 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح «عبد الرؤوف» أن عدد طلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي الصف الثالث الإعدادي، عام ومهني، بالمحافظة يبلغ 121 ألفًا و896 طالبًا وطالبة.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية العامة 118 ألفًا و822 طالباً وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 3074 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد اللجان 650 لجنة امتحانية موزعة على 630 لجنة عامة و20 لجنة مهنية.